Подъезд многоэтажки в Подмосковье распишут по мотивам работ Пикассо

Москва, 20 сентября. Уникальный подъезд с картинами Пикассо и Кандинского появится в Химках в доме на Библиотечной улице.

В многоэтажке проживают преимущественно художники. Авторы проекта считают, что это повысит творческий потенциал жильцов дома, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

По словам замглавы Российской академии художеств Елены Насоновой, дом строился в 1980-х годах. На первом и последнем этажах есть помещения для мастерских.

Дом вошел в программу «Мой подъезд», его хотят украсить фрагментами картин Василия Кандинского, Казимира Малевича, Пабло Пикассо. По словам Насоновой, художники планируют посвятить каждый этаж отдельному художнику.

Ранее сообщалось, что в Одинцово состоялся фестиваль граффити, в рамках которого уличные художники украсили фасады многоэтажек гигантскими картинами.