Бабье лето не вернется в Москву

Москва, 20 сентября. Бабье лето больше не вернется в Москву, заявила главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова.

После 22 сентября солнце уйдет в южное полушарие, что положит начало астрономической осени. Температура воздуха в столичном регионе будет только понижаться.

Среднесуточная температура станет еще ниже. По прогнозам синоптиков, в конце сентября воздух в Москве может прогреться до 15 градусов тепла, пишет РИАМО.

На выходных столбики термометров опустятся до 13 градусов тепла, ночью ожидаются заморозки на почве, отмечает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

В Подмосковье метеорологи зафиксировали 0,5 градуса тепла минувшей ночью.