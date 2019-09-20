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Бабье лето не вернется в Москву

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Бабье лето не вернется в Москву

Москва, 20 сентября. Бабье лето больше не вернется в Москву, заявила главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова.

После 22 сентября солнце уйдет в южное полушарие, что положит начало астрономической осени. Температура воздуха в столичном регионе будет только понижаться.

Среднесуточная температура станет еще ниже. По прогнозам синоптиков, в конце сентября воздух в Москве может прогреться до 15 градусов тепла, пишет РИАМО.

На выходных столбики термометров опустятся до 13 градусов тепла, ночью ожидаются заморозки на почве, отмечает интернет-издание «Подмосковье сегодня». 

В Подмосковье метеорологи зафиксировали 0,5 градуса тепла минувшей ночью.

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