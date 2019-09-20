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Экономика

Власти Подмосковья повысили прожиточный минимум

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Власти Подмосковья повысили прожиточный минимум

Москва, 20 сентября. Власти Московской области установили величину прожиточного минимума на второй квартал 2019 года на уровне 13155 рублей.

Прожиточный минимум для трудоспособного населения в Подмосковье составил 14547 рублей, пенсионеров — 9848 рублей, детей — 12688 рублей. В первом квартале 2019 года прожиточный минимум равнялся 12493 рубля, пишет РИАМО.

1 сентября в Москве повысили минимальную пенсию до 19,5 тыс. рублей за счет региональных выплат. Доплату будут получать 1,6 млн столичных пенсионеров. 

Ранее сообщалось, что доходы в Москве за последние 9 лет увеличились вдвое. Фактически в этом году бюджет российской столицы профицитный.

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