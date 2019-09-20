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Женщина оставила младенца в унитазе туалета московского метро

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Женщина оставила младенца в унитазе туалета московского метро

Москва, 20 сентября. Уроженка Киргизии родила ребенка в туалетной кабинке на станции «Коломенская» метро Москвы и не стала забирать малыша с собой.

Инцидент произошел днем 19 сентября. Мигрантка поступила в приемное отделение роддома имени Юдина. Она рассказала врачам, что оставила младенца в унитазе.

Уборщица опередила полицию, она нашла малыша и сообщила в экстренные службы. Пострадавшую новорожденную девочку госпитализировали, о ее состоянии пока ничего неизвестно. 

Правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела, пишет KP.Ru. Ранее сообщалось, что в Петербурге мигрантка продала собственного сына за 11 тысяч рублей.

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