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Экономика

Власти Москвы рассказали о росте доходов городского бюджета

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Власти Москвы рассказали о росте доходов городского бюджета

Москва, 20 сентября. Доходы бюджета Москвы за девять лет удвоились, сообщил глава столичного департамента внешнеэкономических и международных связей Сергей Черемин.

У Москвы выявили профицит бюджета (превышение доходов над расходами). Как подчеркнул Черемин, перед банками у столицы нет долгов. Об этом он сказал на бизнес-форуме по вопросам сотрудничества Москвы и Риги.

Москва на своей территории собирает объем федеральных налогов, равный объему средств, поступающих в регионы России из федерального бюджета.

По данным бюджета Москвы на 2019 год, доходы города составят 2,464 триллиона рублей. Часть средств направят на реализацию программ по развитию транспортной и социальной инфраструктуры, ремонт дорог.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что город полностью готов к новому отопительному сезону. На многих объектах столичного ТЭК провели ремонт.

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