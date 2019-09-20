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Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала осени

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Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала осени

Москва, 20 сентября. Ночь на 20 сентября в московском регионе стала самой холодной с начала осени, сообщили в центре погоды «Фобос».

В Москве столбики термометров опустились до 3,2 градуса тепла, в Московской области — 0,5 градуса тепла. Ранее на метеостанции ВДНХ зафиксировали 6,5 градуса тепла.

В столичном регионе в пятницу ожидается пасмурная погода с кратковременными дождями. Температура воздуха составит 10-12 градусов тепла. В ночь на 21 сентября в московском регионе будут заморозки, пишет РИАМО.

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