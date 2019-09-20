Москвичей пригласили на гонку дронов в зоне отдыха «Левобережье»

Москва, 20 сентября. Гонка дронов «Осенний аккорд» состоится 22 сентября в зоне отдыха «Левобережье», говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

Организатором праздника является Всероссийская лига гонок дронов (RDR). Итоги «Осеннего аккорда» станут решающими для участников суперфинала RDR.

В 11.30 начнутся тренировочные и квалификационные полеты. Жюри подведет итоги конкурса в 13.30, после 14.00 начнутся раунды на выбывание. Москвичей также пригласили на мастер-классы с использованием дронов, очков виртуальной реальности.

Школьникам разрешат поднять в воздух дроны весом до 25 граммов. Вечером гостей фестиваля ждут документальные фильмы о развитии беспилотников, пишет РИАМО.

Ранее сообщалось, что с 20 по 24 сентября в центре российской столицы изменятся маршруты некоторых автобусов в связи с проведением международного фестиваля «Круг света».