Маршруты автобусов в Москве изменятся в дни фестиваля «Круг света»

Москва, 20 сентября. Маршруты городского транспорта в центре Москвы изменятся с 20 по 24 сентября в связи с проведением фестиваля «Круг света», говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

Автобусы №38 будут ходить от Рижского вокзала до станции метро «Трубная». Автобусы M2, М3, М10, М27 не будут производить посадку пассжаров на остановке «Театральная площадь», пишет РИАМО.

На Софийской, Лужнецкой, Ростовской, Смоленской, Пресненской, Фрунзенской улицах водители не смогут проехать на личном транспорте. Ограничения вступят в силу с 22 сентября.

Посмотреть полный список изменившихся маршрутов городского транспорта можно на сайте мэра Москвы. Фестиваль «Круг света» является самым ярким событием осени в Москве.

В прошлом году его посетило более пяти миллионов человек. На площадке праздника зафиксировали два мировых рекорда Гиннеса.