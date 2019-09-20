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«Оранжевый» уровень погодной опасности объявили в Москве в связи с заморозками

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«Оранжевый» уровень погодной опасности объявили в Москве в связи с заморозками

Москва, 20 сентября. Синоптики объявили «оранжевый» уровень погодной опасности в московском регионе, в ночь на субботу ожидаются заморозки.

Скандинавский циклон пришел в европейскую часть России, он принес с собой дожди, ветер и снег. Москва оказалась в теплой части циклона.

20 сентября в Москве температура воздуха составит 11-12 градусов тепла, ветер подует со скоростью 10 метров в секунду. В выходные столбики термометров опустятся до 5-10 градусов тепла.

Власти Москвы порекомендовали отказаться от поездок на личном транспорте и пересесть на метро из-за гололеда.

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