Стало известно, кто будет представлять парламент Москвы в Совфеде

Москва, 19 сентября. Представителем московского парламента в Совете Федерации России станет депутат Мосгордумы Инна Святенко. Об этом после проведения тайного голосования объявила председатель счетной комиссии Людмила Гусева.

В четверг состоялось первое заседание Мосгордумы нового созыва. На пост сенатора была выдвинута кандидатура Святенко, которая в предыдущем созыве МГД была главой комиссии по безопасности. Об этом пишет РИА Новости.

«Наделить Инну Юрьевну Святенко полномочиями члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации — представителя от Московской городской думы», — сказала Гусева.

По словам Святенко, она уже 15 лет является депутатом Московской городской думы и в течение этого времени она занималась вопросами самых разных сфер, в том числе и безопасности. Кроме того, она была редактором проектов законов, которые связаны с бюджетно-финансовой политикой, с экологической и здравоохранением.

«Считаю, что представительство в Совете Федерации даст возможность нам почерпнуть тоже очень многое для москвичей», — заявила Святенко.

Как напоминает «Газета.ru», в Москве 8 сентября состоялись выборы в городскую думу. Депутатов в МГД избирали по мажоритарной системе.