«Оранжевый» уровень погодной опасности объявили в Москве на пятницу

Москва, 19 сентября. Синоптики объявили «оранжевый» уровень погодной опасности в Москве и области в ночь на пятницу из-за заморозков, об этом сказано на сайте Гидрометцентра.

«Период предупреждения с 01.00 20 сентября до 07.00 20 сентября, местами заморозки», — говорится в сообщении.

По данным синоптиков, в пятницу ожидается облачная погода с пояснениями, возможны небольшие осадки. Скорость ветра составит 5-10 метров в секунду. Столбики термометров покажут 11-12 градусов.

Кроме того, синоптики сообщили, что в воскресенье в Центральном федеральном округе России ожидается сильный ветер, дождь и мокрый снег. Неблагоприятную погоду принес циклон из Скандинавии, который пришел в Россию и дальше направится на юг. Температура воздуха будет колебаться в пределах 4-5 градусов тепла.

Каждый год с наступлением холодов увеличивается риск возникновения простуды. Однако зачастую можно спутать симптомы серьезных заболеваний с простудой. Ранее британские медики назвали пять опасных заболеваний, симптомы которых можно перепутать с обычной простудой.