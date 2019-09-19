Москва, 19 сентября. В Москве и Подмосковье в четверг прогнозируется облачная погода с прояснениями. Об этом говорится на сайте «Метеоновости». По данным синоптиков, москвичей ждут кратковременные дожди, атмосферное давление постепенно возвращается в норму.

Синоптики рассказали о сырой и прохладной погоде в Москве и Подмосковье в четверг. Специалисты подчеркнули, что российская столица 19 сентября окажется в тыловой части циклона. Центр циклона уйдет за Урал. Будет облачная погода с прояснениями, местами пройдет небольшой кратковременный дождь. Ветер будет северо-западный со скоростью до 10 метров в секунду. Как пишет «РИАМО», максимальная температура в Москве в четверг составит 10–12, по области 9–14 градусов.

Ночь 18 сентября стала самой холодной в Москве с начала осени. По словам синоптиков, на главной столичной метеостанции в районе ВДНХ ночью была зафиксирована температура воздуха на уровне +6,4 градуса по Цельсию.

Ранее синоптики рассказали, какой будет осень в Москве. Теплая осень с дефицитом осадков ожидается в столице. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, средний срез по температуре указывает, что она будет чуть выше нормы. Дефицит осадков ожидается в третьей декаде сентября.

«Будет «золотая осень», неплохая, я бы сказал», — заявил Евгений Тишковец.

Он рассказал, что дожди ожидаются во второй декаде октября. При этом климатическая зима, вероятно, наступит на две недели позже обычного. Тишковец напомнил, зима приходит в столицу после 10 ноября: тогда устанавливается минусовая температура, однако в этом году наступление зимы ожидается в конце ноября или начале декабря.

Первая и вторая декада декабря будут самыми теплыми, радуя москвичей хорошей погодой. Похолодает только к третьей декаде. Тишковец подчеркнул, что в январе и феврале будущего года ожидается много осадков, будут сильные гололедные явления.

Многие россияне страдают от осенней депрессии. Напомним, в мае Далай-лама рассказал, как победить депрессию.

Главная причина депрессии в современном мире — материалистическая направленность системы образования, и ее изменение на основе преподавания «гигиены эмоций» может стать лучшим лекарством от охватившей человечество болезни, заявил далай-лама.

По итогам встречи с ведущими российскими учеными лидер тибетского буддизма отметил, что сегодня с депрессией люди сталкиваются во всех странах. По его мнению, это связано с тем, что «современное образование носит слишком явную материалистическую направленность».

«Так что проблема — в современной системе образования. Я считаю, в нее необходимо включить уроки работы с эмоциями. Подобно тому, как мы учим детей гигиене тела, нужно преподавать им и гигиену ума, эмоций», — пояснил далай-лама.

Он уточнил, что прошедшие через эту систему образования люди строят свою жизнь вокруг материальных ценностей. В итоге, сталкиваясь с эмоциональными проблемами, они не знают, как их решать.