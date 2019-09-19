Московские аэропорты массово отменяют вылеты

Москва, 19 сентября. Более 40 рейсов задержаны в столичных аэропортах. Об этом сообщает сервис «Яндекс. Расписания».

Во «Внуково» задержаны 8 рейсов, два лайнера были сняты с рейсов, в «Шереметьево» три лайнера вылетят со значительным опозданием, в «Домодедово» задержаны 23 самолета, 9 воздушных машин сняли с рейсов. Причины изменений в расписании неизвестны.

Ранее ресурс Lonely Planet выяснил, в каких аэропортах чаще всего задерживают рейсы. Так, этим летом самым непунктуальным аэропортом была названа воздушная гавань на греческом острове Миконос, в которой были задержали более половины рейсов. Также задержки происходили в аэропортах Афин, Санторини, а также в воздушных гаванях Лиссабона и Понта-Дельгады.

Как сообщает «Газета.ru», российский пассажирский лайнер МС-21 впервые совершил международный перелет. Он вылетел из столичного аэропорта в Стамбул 16 сентября.