Полицейский погиб в перестрелке у метро «Рязанский проспект» в Москве

Москва, 18 сентября. Один человек погиб и еще один получил ранение в ходе перестрелки у станции метро «Рязанский проспект» в Москве.

Ранее сообщалось, что полицейский, подозреваемый во взятке, открыл огонь по сотрудникам МВД около «Рязанского проспекта».

По предварительным данным, в результате перестрелки погиб сотрудник МВД. По информации Nation News, полицейские проводили операцию по взятию коллеги с поличным на месте за взятку. Подозреваемого во взятничестве полицейского задержали.

На месте происшествия выехали сотрудники правоохранительных органов.