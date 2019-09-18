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Служба безопасности «Шереметьево» свернула дренаж пассажирскому самолету

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Служба безопасности «Шереметьево» свернула дренаж пассажирскому самолету

Москва, 18 сентября. Служба безопасности московского аэропорта «Шереметьево» свернула дренаж самолету авиакомпании «Аэрофлот». Об этом сообщил источник Федерального агентства новостей.

По предварительным данным, сотрудники воздушной гавани забрались в багажный отсек самолета по стремянке, однако она поехала и упала. Известно, что пассажирский лайнер должен был направиться в Штутгарт.

«Повреждение небольшое. Был найден борт на замену. Для пассажиров проблем не было», — заявил источник ФАН.

Ранее сообщалось, что российский среднемагистральный самолет МС-21 совершил первый международный полет. Лайнер вылетел из подмосковского аэропорта «Жуковский» и прибыл в Стамбул. Лайнер прилетел в 13.26 по местному времени в аэропорт имени Ататюрк для участия в фестивале «Технофест».

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