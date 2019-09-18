Синоптики предупредили москвичей о падении давления до «барического дна»

Москва, 18 сентября. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что давление в Москве в среду достигнет «барического дна».

В среду в столице будет наблюдаться низкое атмосферное давление. По словам синоптиков, жители Москвы в эти дни будут подвержены «барической пиле» — резким колебаниям атмосферного давления. Специалисты предупредили, что это негативным образом скажется на самочувствии людей, которые зависимы от метеоусловий.

18 сентября атмосферное давление достигнет «барического дна». Показатель будет зафиксирован на уровне 733 миллиметра ртутного столба, передает RT.

В Москве день будет будет пасмурным. Ожидается кратковременный дождь. Температура воздуха прогреется до 13 градусов тепла. Тишковец отметил, что такая температура на три градуса ниже климатической нормы, передает РИА Новости.

Ранее метеобюро столицы зафиксировало самую холодную ночь в сентябре. Она произошла с 17 на 18 сентября. Температура опустилась в городе до 6,4 градуса по Цельсию. По прогнозам специалистов, ночью на 20 сентября в Подмосковье ожидают заморозки — два градуса ниже нуля, передает «Газета.ru».