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Москвичам предложили выбрать лучший парк лета

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Москвичам предложили выбрать лучший парк лета

Москва, 17 сентября. Голосование за парк с самой интересной летней программой начнется 1 октября на портале «Активный гражданин», говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

Москвичам предложат оценить программу 37 зеленых территорий, среди которых парк Горького, «Музеон», усадьба Воронцово, «Сокольники», музей-заповедник «Царицыно» и другие. Голосование продлится до 29 октября.

Летом в столичных парках состоялось более 8,5 тысячи мероприятий. Среди них были гастрономические, спортивные и музыкальные фестивали. Несколько крупных концертов прошло на ВДНХ, в парке Горького, на проспекте Сахарова.

Масштабные гуляния развернулись в День города в столичных парках и на центральных улицах Москвы.

Ранее сообщалось, что с 23 сентября в десяти парках Москвы можно будет бесплатно привить от бешенства домашнего питомца.

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