Собянин поздравил депутатов Мосгордумы со вступлением в должность

Москва, 17 сентября. Депутаты Московской городской думы вступили в должность, торжественная церемония присяги прошла в здании столичного парламента. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

Депутаты зачитали текст присяги и получили удостоверения и значки из рук главы Мосизбиркома Валентина Горбунова. Он отметил, что выборы по всем 45 избирательным округам признаны состоявшимися.

Он отметил, что среди депутатов Мосгордумы 40% — женщины. Депутатов поздравил Сергей Собянин, он отметил, что на их плечи легла большая ответственность. Они получили множество просьб от избирателей.

«Огромное количество, наказов, которые получили депутаты, не должны пропасть. Я дам поручение городским службам, чтобы они помогали вам», — сказал мэр Москвы.

Не только локальные, но и глобальные проблемы транспорта, здравохранения, образования ЖКХ придется решать депутатам вместе со столичными властями, добавил Собянин. По его словам, они будут принимать очень важные решения, которые изменят судьбу москвичей.

Напомним, что депутаты седьмого созыва Мосгордумы будут работать в течение пяти лет. Выборы состоялись в единый день голосования 8 сентября.

Ранее сообщалось, что Собянин проверил станцию «Марьинскую» после реконструкции и заявил о готовности Москвы к отопительному сезону.