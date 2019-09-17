Собянин заявил, что Москва полностью готова к зиме

Москва, 17 сентября. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что город полностью готов к зиме. Об этом он сообщил во время инспекции насосной станции «Марьинская».

Станция «Марьинская» обеспечивает теплом 400 тысяч жителей Москвы. На станции полностью заменили оборудование, большинство из которого отечественного производства, пишет «Вечерняя Москва».

По словам Сергея Собянина, с 2012 года в Москве действует программа по развитию инженерно-коммунальной инфраструктуры. В рамках проекта рабочие провели реконструкцию на десятках тысяч объектов теплоснабжения.

Коммунальные службы уже провели полную ревизию оборудования, Москва готова к зиме, подчеркнул мэр города.

Накануне в Гидрометцентре России сообщили, что в ночь на 19 сентября в столичном регионе ожидаются заморозки. Столбики термометров опустятся до минус 1-3 градусов.