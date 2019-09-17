Первый снег выпал в Московской области

Москва, 17 сентября. Жители города Видное заметили первый снег. Зима пришла в Московскую область раньше, чем в других регионах России.

17 сентября в Подмосковье выпал первый снег. О значительном похолодании предупреждал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Он напоминал москвичам, что нужно подумать о зимнем гардеробе.

«С первым снегом, товарищи!» – поздравляют друг друга жители Видного.

В соцсетях пользователи пишут, что не могут поверить своим глазам. Однако в ночь на пятницу в Подмосковье ожидаются заморозки. Столбики термометров опустятся до 1-3 градусов мороза, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Ранее сообщалось, что с 23 сентября в европейскую часть России вернется бабье лето. Температура воздуха составит 15 градусов тепла, погода будет солнечной и сухой.