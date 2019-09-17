Бирюков рассказал, за чей счет перекладывают плитку в Москве

Москва, 17 сентября. Заммэра Москвы Петр Бирюков объяснил, с чем связана частая перекладка плитки на столичных улицах. По его словам, рабочим приходится устранять допущенный брак.

Петр Бирюков признался, что жители Москвы часто спрашивают, почему в столице постоянно перекладывают плитку и кто за это платит.

«Если идет перекладка плитки, то это только за счет бракодела, который ее положил», — сказал Бирюков, его слова передает «Вести ФМ».

Заммэра добавил, что с недобросовестными подрядчиками власти Москвы сразу рассторгают контракты. Именно из-за таких компаний ремонт на некоторых улицах приходится делать повторно. Это также касается дорожного ремонта.

Бирюков напомнил, что на тротуарах укладывают плитку с термообжигом, которая не скользит даже в гололед. Такой вид плитки безопасный для пешеходов и экологичный — количество вредных выбросов в воздух от нее в сотни раз меньше, чем от других покрытий.

Выбросы вредных веществ в воздух сокращаются на один миллион тонн в год при перекладке плитки. Она не «парит» в жаркую погоду, что обычно сопровождается неприятным запахом.

По словам Бирюкова, благодаря хорошим тротуарам с новом плиткой увеличился трафик пешеходов на 26%. Многие туристы теперь предпочитают гулять по центральным улицам Москвы.