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Гитару и вставную челюсть забыли пассажиры вокзалов Москвы

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Гитару и вставную челюсть забыли пассажиры вокзалов Москвы

Москва, 17 сентября. Более четырех тысяч вещей забыли москвичи и гости столицы на вокзалах этим летом. Среди забытых вещей оказались гитара и вставная челюсть.

Больше всего вещей забыли на Ленинградском вокзале. Невнимательные пассажиры оставили свыше трех тысяч предметов.

Сотрудники вокзала вернули свыше двух тысяч вещей их владельцам. Обычно пассажиры забывают свои сумки и чемоданы, зарядные устройства, пакеты с покупками и зонтики.

Летом 2019 года число забытых вещей увеличилось на 15% по сравнению с прошлым сезоном. Если вы что-то потеряли, обратитесь за помощью к сотрудникам вокзала, пишет АГН «Москва».

В метро Москвы пассажиры тоже часто забывают свои вещи. Ранее сообщалось, что в мае москвичи забыли надувной матрас, самокат и лыжи.

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