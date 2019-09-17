Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество
  /  Обновлено: 

Дмитрий Маликов выступит на площадке фестиваля «Круг света» в Москве

1 122
0 Оставить комментарий

Дмитрий Маликов выступит на площадке фестиваля «Круг света» в Москве

Москва, 17 сентября. Масштабный фестиваль «Круг света» пройдет в столице с 20 по 24 сентября, говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

Москва погрузится в атмосферу геометрических иллюзий, лазерных проекций и световых инсталляций. 20 сентября на Гребном канале покажут мультимедийный мюзикл «Семь нот» и пиротехническое шоу.

Фестиваль очень популярен в столице, поэтому зрительских мест в этом сезоне будет больше. 24 сентября на Гребном канале ожидается шоу «Код единства».

Авторы сетового шоу покажут главные события российской истории. Закрытие фестиваля пройдет под музыкально-пиротехническое шоу с фейерверком.

Световые представляет устроят и в столичных парках: «Коломенское», Парке Победы, Останкинском парке. А вечером 22 сентября в «Коломенском» выступит с концертом известный российский музыкант Дмитрий Маликов.

В прошлом году «Круг света» собрал на своих площадках почти пять миллионов человек, было установлено два рекорда Гиннеса.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров