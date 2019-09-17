Москвичка сбросила двоих детей с Некрасовского моста

Москва, 17 сентября. Женщина сбросила двоих детей с Некрасовского моста в Москве, сообщил источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел утром 17 сентября на проспекте Защитников. Как отмечает «Вечерняя Москва», женщина вела себя неадекватно.

Экстренные службы прибыли на место происшествия и госпитализировали пострадавших. По информации РЕН ТВ, одному из детей четыре года. Возраст второго ребенка уточняется.

Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия. Ранее сообщалось, что в Твери нетрезвый мужчина сбросил с балкона четвертого этажа плачущего внука своей сожительницы. Младенец находится в тяжелом состоянии.