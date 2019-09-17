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Синоптики предупредили москвичей о дожде и сильном ветре 17 сентября

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Синоптики предупредили москвичей о дожде и сильном ветре 17 сентября

Москва, 17 сентября. Кратковременные дожди ожидаются во вторник в столичном регионе. Температура воздуха составит 14 градусов тепла, сообщили «Метеоновости».

Облачная погода с прояснениями будет стоять в Москве. Максимальная температура воздуха составит 13 градусов тепла, в Московской области столбики термометров поднимутся до 14 градусов тепла.

Ветер подует с запада, ожидаются порывы со скоростью до 15 метров в секунду. Атмосферное давление пониженное, это отразится на самочувствии метеозависимых людей, пишет РИАМО.

По данным синоптиков, с 23 сентября в европейскую часть России придет вторая волна бабьего лета. Погода будет сухой и теплой.

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