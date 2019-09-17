Дачу создателя мультфильма «Ежик в тумане» отреставрируют в Москве

Москва, 17 сентября. Бывшую дачу купцов и фабрикантов XIX — начала XX веков на Ленинградском проспекте отреставрируют, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Все работы согласуют с Мосгорнаследием. По словам главы департамента Алексея Емельянова, в интерьерах дачи остались элементы, созданные архитектором Федором Шехтелем.

В советское время в особняке жили сотрудники НКВД, курсанты Академии воздушного флота имени Жуковского. Какое-то время здесь располагался Дворец пионеров.

А в 1970-х годах в этом доме работал мультипликатор Юрий Норштейн, создатель мультфильма «Ежик в тумане», пишет РИАМО.

Ранее столичные власти сообщили, что до конца 2019 года начнутся работы по реставрации ванного домика в Нескучном саду и особняка героя из книги Булгакова.