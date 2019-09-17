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Москвичам предложили привить домашних животных от бешенства

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Москвичам предложили привить домашних животных от бешенства

Москва, 17 сентября. Сделать прививку от бешенства своему питомцу можно в десяти столичных парках, говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

Акция стартует с 23 сентября по 6 октября. По словам главы комитета по ветеринарии Москвы Алексея Сауткина, в парках будут дежурить автомобили ветеринарной помощи.

Услуги оказываются бесплатно. Специалист добавил, что владельцы собак должны внимательно относиться к вакцинации. В школах проведут образовательные лекции на тему о распространении бешенства среди домашних животных, пишет «Вечерняя Москва».

Ранее сообщалось, что власти Москвы продлили работу павильонов «Здоровая Москва» в столичных парках. Москвичи могут пройти диспансеризацию всего за час и сделать прививку от гриппа.  Вакцинацию также делают мобильные бригады.

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