Библиотеки под открытым небом посетили 35 тысяч москвичей

Москва, 17 сентября. Библиотеки под открытым небом посетили почти 35 тысяч москвичей, говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

Как рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина, этот рекорд за все время существования проекта. Например, в прошлом году в летних библиотеках побывало более 27 тысяч человек.

Чаще всего москвичи читали в Измайловском парке, туда пришли 5,5 тысячи человек. Многим понравилась библиотека в музейном комплексе «Северное Тушино». Книги активно читали в саду имени Баумана и в «Царицыно».

Здесь же проводились более 1,7 мероприятий, посвященных литературе, пишет «Вечерняя Москва». Ранее московский библиотекарь рассказала о подборке хороших книг для детей и подростков.

Специалист подчеркнула, что родители должны читать ребенку книги, чтобы заинтересовать его в чтении.