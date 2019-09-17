Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Библиотеки под открытым небом посетили 35 тысяч москвичей

46
0 Оставить комментарий

Библиотеки под открытым небом посетили 35 тысяч москвичей

Москва, 17 сентября. Библиотеки под открытым небом посетили почти 35 тысяч москвичей, говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

Как рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина, этот рекорд за все время существования проекта. Например, в прошлом году в летних библиотеках побывало более 27 тысяч человек.

Чаще всего москвичи читали в Измайловском парке, туда пришли 5,5 тысячи человек. Многим понравилась библиотека в музейном комплексе «Северное Тушино». Книги активно читали в саду имени Баумана и в «Царицыно».

Здесь же проводились более 1,7 мероприятий, посвященных литературе, пишет «Вечерняя Москва». Ранее московский библиотекарь рассказала о подборке хороших книг для детей и подростков.

Специалист подчеркнула, что родители должны читать ребенку книги, чтобы заинтересовать его в чтении.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров