Власти Москвы рассказали, где купить билеты на МЦД

Москва, 17 сентября. Записать проездной билет на карту «Тройка» можно в автоматах по продаже билетов, рассказал заммэра Москвы Максим Ликсутов.

Приобрести билеты на Московские центральные диаметры (МЦД) можно несколькими способами. Оборудование для продажи билетов есть и на Московском центральном кольце (МЦК).

Записать проездные билеты на карту «Тройка» можно в автоматах на станциях Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК). Можно оплачивать проезд с помощью банковской карты или смартфона с функцией бесконтактной оплаты.

Стоимость проезда варьируется от тарифа и длительности проездного, пишет «Вечерняя Москва». Ранее столичные власти сообщили, что в ближайшие пять лет планируется построить почти 50 новых станций метро.

Открытие станций Большой кольцевой линии на 15% разгрузит центральные станции метро, поездки станут комфортнее.