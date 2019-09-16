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Москвич купил лотерейный билет за 200 рублей и выиграл 286 миллионов

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Москвич купил лотерейный билет за 200 рублей и выиграл 286 миллионов

Москва, 16 сентября. Житель Москвы выиграл в лотерею «Гослото 4 из 20» более 286 миллионов рублей. Это седьмой по величине выигрыш в России.

Накануне москвич купил лотерейный билет за 200 рублей и угадал все числа выигрышной комбинации. В рейтинге победителей лотереи в России пенсионерка из Воронежской области. Она выиграла в «Русское лото» 506 млн рублей.

За ней следует семья из Екатеринбурга, они получили 500 миллионов рублей. Столько же денег выиграла семья из Петербурга.

На четвертом месте находится жительница Сочи, билет «Гослото «6 из 45» принес ей выигрыш в размере 364 миллиона рублей. В пятерку победителей вошел медик из Новосбирска, который забрал 358 миллионов рублей.

На шестой строчке еще один житель столицы Сибири, ему повезло в «Гослото «4 из 20». Он получил приз в размере 300 миллионов рублей, передает «МИР24».

Ранее сообщалось, что житель Казани выиграл в лотерею 155 миллионов рублей. Мужчина работает риелтором и на момент получения денег не знал, на что их можно потратить.

По данным экспертов, больше всего победителей лотереи проживает в Петербурге. В общей сложности, 64 человека выиграли не менее миллиона рублей. На втором месте по удачливости находится Краснодарский край.

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