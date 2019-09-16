Третью взлетно-посадочную полосу в «Шереметьево» пообещали открыть 19 сентября

Москва, 16 сентября. Третья взлетно-посадочная полоса (ВПП) столичного аэропорта «Шереметьево» откроется 19 сентября, сообщили в пресс-службе аэропорта.

ВПП-3 будет запущена в эксплуатацию в ближайшие дни. В мероприятии примут участие глава Минтранса России Евгений Дитрих, руководитель Росавиации Александр Нерадько, губернатор Московской области Андрей Воробьев и другие чиновники.

ВПП-3 строится с 2011 года, ее включили в программу подготовки к чемпионату мира по футболу-2018. Открытие взлетной полосы неоднократно переносили с 2017 года.

Строительство третьей ВПП является частью развития московского аэропорта. «Шереметьево» должно увеличить пропускную способность до 100 млн пассажиров в год к 2021 году.

Ранее сообщалось, что с октября «Аэроэкспресс» запускает регулярное автобусное сообщение от метро «Ховрино» до терминала В.