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«Банд’Эрос» выступит в Серпухове в День города

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«Банд’Эрос» выступит в Серпухове в День города

Москва, 16 сентября. Известная российская группа «Банд’Эрос» станет хедлайнером праздничного концерта в подмосковном Серпухове, приуроченного ко Дню города.

22 сентября Серпухов отметит 680 лет. Перед выступлением «Банд’Эрос» жители города могут послушать 20-минутый сет DJ Erik.

«Диджей-сет будет прямо перед нашим выступлением. Играть будет официальный диджей нашей группы», — рассказал участник коллектива Роман Пан, его цитирует интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Вокалист пообещал, что «Банд’Эрос» исполнит хиты «Наоми я бы Кэмпбел», «Про красивую жизнь», «Не зарекайся» и новые песни. Ожидаются выступления Инны Маликовой, групп «Новые Самоцветы», «Маяковский» и местных коллективов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил жителей Домодедово, Пушкина, Солнечногорска и Щелкова с Днем города. Он отметил, что каждый из подмосковных городов особенный и имеет собственную историю.

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