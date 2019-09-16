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Расселение двух домов по программе реновации началось в Москве

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Расселение двух домов по программе реновации началось в Москве

Москва, 16 сентября. Расселение двух домов по програме реновации стартовало в Москве, сообщили в пресс-службе столичного департамента градостроительной политики.

Жильцы дома №34 по улице Лобачевского и №11 по улице Ремизова смогут переехать в новостройки на Ленинском проспекте и на Нагорной улице, еще по двум адресам. В департаменте отметили, что москвичам уже предложили переселиться в равнозначные по площади квартиры.

Семь семей уже выбрали квартиру и подтвердили переезд. Напомним, что программа обновления жилого фонда началась в августе 2017 года. Согласно проекту расселение коснется жильцов более пяти тысяч домов.

Ранее сообщалось, что столичные власти получили почти 400 заявок на докупку площади в новых квартирах. Им гарантирована скидка в размере 10%.

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