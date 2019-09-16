Экс-ведущий «Музобоза» возглавил столичный парк «Зарядье»

Москва, 16 сентября. Экс-ведущий шоу «Музобоз» Иван Демидов возглавил столичный парк «Зарядье», сообщается на сайте департамента культуры Москвы.

Иван Демидов сменил Павла Трехлеба, он является членом Общественного совета при Минкультуры России и членом академии отечественного телевидения.

Бывший руководитель «Зарядья» будет управлять Парком Горького. Он сменит на посту директора парка Вячеслава Дунаева. Напомним, что крупнейший столичный парк открылся в сентябре 2017 года, пишет РИАМО.

В 2018 году журнал The Time включил «Зарядье» в список ста лучших мест мира. Многие иностранные туристы едут в Москву, чтобы своими глазами увидеть красоту этого парка.

Ранее сообщалось, что Москва вошла в топ-3 самых популярных городов для путешествий влюбленных.