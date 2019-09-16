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Похищенного жителя Подмосковья нашли с заклеенным ртом в маске Гая Фокса

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Похищенного жителя Подмосковья нашли с заклеенным ртом в маске Гая Фокса

Москва, 16 сентября. Жителя Одинцово Московской области похитили неизвестные и держали в багажнике иномарки с заклеенным скотчем ртом, сообщил источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел 14 сентября в селе Жаворонки. Неизвестные жестоко избили жертву и увезли в лес, потребовав 500 тысяч рублей в качестве выкупа, передает «360».

Похищенного 37-летнего мужчину обнаружили сотрудники ППС в багажнике Ford Transit. На нем была маска Гая Фокса из фильма «V — значит Вендетта».

Рядом с Ford стояла еще одна иномарка, в которой сидели предполагаемые злоумышленники. Двое из них были ранее судимы. Правоохранители задержали подозреваемых, ведется расследование.

Ранее сообщалось, что мужчина из Магнитогорска несколько дней удерживал в квартире школьницу и неоднократно совершал насилие над несовершеннолетней.

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