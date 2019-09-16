Вильфанд рассказал, когда в Москве начнутся заморозки

Москва, 16 сентября. Первые заморозки в Москве начнутся на выходных, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

В начале рабочей недели в столичном регионе зафиксировали низкое атмосферное давление. В ночь на вторник температура воздуха в Москве составит 7-9 градусов тепла, в области станет на 2-3 градуса холоднее.

Днем 17 сентября воздух прогреется до 10-15 градусов тепла, погода будет дождливой и пасмурной. До конца недели ожидаются небольшие дожди, пишет РИАМО.

Еще прохладней будет ночь на 19 сентября, а с пятницы на субботу столбики термометров опустятся до нулевой отметки, рассказал Роман Вильфанд.

При этом синоптики обещают, что с 23 сентября в европейскую часть России вернется бабье лето.