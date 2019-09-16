Работу павильонов «Здоровая Москва» продлили до начала октября

Москва, 16 сентября. Павильоны «Здоровая Москва» продолжат работу до начала октября, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в соцсетях.

Москвичи могут пройти бесплатную комплексную диспансеризацию всего за 60 минут. Для получения медицинских услуг нужно предъявить паспорт или водительские права.

Результаты анализов придут на электронный адрес. Диагностика проводится ежедневно с 08.00 до 22.00. Проект направлен на формирование у москвичей активного и здорового образа жизни.

В павильонах «Здоровая Москва» также можно сделать прививку от гриппа. Прививочная кампания началась 4 сентября, пишет РИАМО.

Ранее московский врач рассказал, почему не стоит отказываться от прививки.