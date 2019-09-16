Депутат Госдумы поддержал строительство мусоросжигательных заводов в Подмосковье

Москва, 16 сентября. Депутат Госдумы РФ Александр Фокин поддержал строительство мусоросжигательных заводов и рассказал о преимуществах данного способа утилизации мусора.

Фокин, который является членом комитета по экологии, отметил, что тема строительства мусоросжигательных заводов особенно актуальна в Подмосковье, поскольку полигоны, на которые раньше свозили отходы, уже перегружены.

«Сегодня реформа по раздельному сбору отходов начинает работать, но работает достаточно медленно», — заявил депутат.

Фокин подчеркнул, что строительство мусоросжигательных заводов — это один из путей, способствующих созданию более благоприятной ситуации с переработкой отходов в Московской области. Депутат отметил, что при сжигании мусора применяются современные технологии, поэтому заводы безопасны для окружающей среды.

«Я считаю, что принятие решения о строительстве таких предприятий — это правильно. Позволит смягчить ситуацию в области защиты экологии», — сказал Фокин в беседе с телеканалом «360».

С депутатом согласился и первый зампред центрального совета Всероссийского общества охраны природы Элмурод Расулмухамедов. Он подчеркнул, что технологии сжигания мусора, выбранные для Московской области, много лет успешно применяются за границей. Расулмухамедов напомнил, что решение о строительстве мусоросжигательных заводов приняли подмосковные власти, так как в регионе остро встала проблема перегруженности мусорных полигонов.

«У нас пока нет оснований не доверять губернатору [Андрею Воробьеву], потому что он наш союзник в борьбе с полигонами», — сказал Расулмухамедов.

Также он отметил, что в связи со строительством заводов распространяется много мифов. Расулмухамедов призвал поэтапно показывать эффективность подобных предприятий и обеспечить доступ населения к актуальной информации.

Ранее министр ЖКХ Московской области Евгений Хромушин сообщил, что при создании индустрии переработки отходов Подмосковье учитывало опыт Японии. По его словам, японские технологии будут адаптированы в России, передает РИАМО.