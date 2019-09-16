Застройщиков в Подмосковье вывели на чистую воду



Москва, 16 сентября. Новый сервис «Подмосковные стройки» выводит на чистую воду недобросовестных застройщиков и помогает не оказаться обманутым дольщиком при покупке недвижимости в Московской области.

О том, как работает сервис в приложении «Добродел», сообщает телеканал 360. Уточняется, что в будущем «Подмосковные стройки» станут отдельным приложением, а весь функционал заработает полностью до конца года. Скачать «Добродел» можно как в App Store (для iOS), так и и Play Маркет (для Android).

Сервис представляет карту со всеми строящимися жилыми объектами в регионе. При этом они обозначены зеленым, желтым, красным и синим цветами. В зависимости от цвета можно понять, как продвигается процесс строительства. К примеру, если дом обозначен желтым цветом, то это говорит о том, что строительство тормозит. Красный цвет — верный сигнал выбрать другой вариант, чтобы не оказаться в рядах обманутых дольщиков.

Зеленые стройки идут по плану, а синие — только запланированы. Кроме того, на сервисе можно почитать отзывы людей, уже купивших или планирующих покупку квартиры. Ознакомившись с этими комментариями, также можно сделать вывод о надежности застройщика.

Помимо этого в приложении есть данные о том, сколько техники и рабочих задействовано на том или ином объекте. Все это очень полезно для того, чтобы держать под контролем возведение нового ЖК.