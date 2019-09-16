Хулиган прострелил глаз приезжему в Москве

Москва, 16 сентября. Два человека пострадали в результате стрельбы у станции метро «Тимирязевская», сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Инцидент произошел в ночь на 15 сентября на Дмитровском шоссе. Полиция выяснила, что пострадали два жителя Омска. Молодой человек 1998 года рождения получил огнестрельное ранение глазного яблока.

Второй пострадавший 1999 года рождения поступил в больницу с непроникающимм ранениями брюшной полости, предплечья и мочки уха. По предварительным данным, приезжих обстрелял хулиган возле метро.

Возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, пишет РИАМО.

Ранее сообщалось, что неизвестный мужчина устроил стрельбу на северо-востоке Москвы. Позднее сотрудники Росгвардии задержали злоумышленника.