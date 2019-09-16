Синоптики предупредили москвичей о сырой и прохладной погоде 16 сентября

Москва, 16 сентября. Облачная погода с осадками ожидается в московском регионе в понедельник. Температура воздуха составит 16 градусов тепла, пишут «Метеоновости».

Сырая и прохладная погода ожидает москвичей. Ветер подует с западной стороны с порывами до 17 метров в секунду. Атмосферное давление будет пониженным и составит 735 мм ртутного столба.

Синоптики предупреждают, что при такой погоде о себе может напомнить ревматизм. В столице начинается сезон простудных заболеваний, пишет РИАМО.

С 4 сентября в Москве заработали мобильные пункты вакцинации. Москвичи также могут сделать прививку в поликлиниках и на площадках «Здоровая Москва».