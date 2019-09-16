Более 2,5 тысячи видеокамер установят в поездах МЦД в Москве

Москва, 16 сентября. Более 2,5 тысячи камер видеонаблюдения появятся в поездах «Иволга», говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

Камеры будут обеспечивать безопасность пассжиров на Московских центральных диаметрах (МЦД). В каждом составе установят по 82 камеры, пишет РИАМО.

Большинство камер будут фиксировать происходящее в салонах поездов, остальные — в кабине машиниста и снаружи поезда. Наружные камеры помогут контролировать процесс посадки пассажиров, отмечает «Вечерняя Москва».

Ранее сообщалось, что международные эксперты включили Москву в топ-40 самых безопасных городов мира. Однако власти столицы планируют улучшить этот результат за счет реализации программы «Безопасный город».