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Москвичей пригласили на закрытие мотосезона 21 сентября

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Москвичей пригласили на закрытие мотосезона 21 сентября

Москва, 16 сентября. Мотофестиваль пройдет в российской столице 21 сентября, говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

Мотопарад приурочен к закрытию сезона. Байкеры проедут от проспекта Сахарова по Садовому кольцу. В мероприятии ожидается участие не менее шести тысяч мотоциклистов.

После заезда состоится праздничное шоу и концерт. Гости мотопарада послушают хорошую музыку, примут участие в мастер-классах, посвященных двухколесному транспорту, отмечает РИАМО.

На площадке мероприятия пройдет выставка новых мотоциклов и мототехники, пишет «Вечерняя Москва». Мотоцикл является очень популярным видом транспорта в России.

Ранее президент Владимир Путин принял участие в байк-шоу в Севастополе. Он лично проехался на мотоцикле «Урал».

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