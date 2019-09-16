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Музеи Москвы организовали площадки для школьных занятий

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Музеи Москвы организовали площадки для школьных занятий

Москва, 16 сентября. Проект «Учебный день в музее» подготовили на площадках в 16 столичных музеях, говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

Для каждого предмета: математики, русского языка, физики, химии разработана уникальная программа. Тема урока будет связана с самой экспозицией.

В этом году увеличилось число дней для посещений музеев. В Дарвиновском музее приготовили программу для учеников начальной школы, отмечает РИАМО.

В музее-заповеднике «Царицыно» разработали уроки для детей с ограниченными возможностями здоровья, пишет «Вечерняя Москва». 

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор порекомендовал школьникам сделать прививки от гриппа. В Москве с 4 сентября заработали мобильные пункты вакцинации.

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