Москва, 16 сентября. Кратковременные дожди, порывистый ветер и до 15 градусов тепла ожидается в Москве в понедельник. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в понедельник. По словам эксперта, 16 сентября в российской столице ожидается облачная с неустойчивыми прояснениями погода. Местами в городе пройдут кратковременные дожди. Как пишет РИА Новости, температура днем будет колебаться на отметке от 13 до 16 градусов. Ветер будет дуть западный со скоростью 8–12 метров в секунду. Атмосферное давление будет понижаться до 733 миллиметров ртутного столба.

Ранее синоптики сообщили, какой будет осень в Москве. Теплая осень с дефицитом осадков ожидается в столице. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, средний срез по температуре указывает, что она будет чуть выше нормы. Дефицит осадков ожидается в третьей декаде сентября.

«Будет «золотая осень», неплохая, я бы сказал», — заявил Евгений Тишковец.

Он рассказал, что дожди ожидаются во второй декаде октября. При этом климатическая зима, вероятно, наступит на две недели позже обычного. Тишковец напомнил, зима приходит в столицу после 10 ноября: тогда устанавливается минусовая температура, однако в этом году наступление зимы ожидается в конце ноября или начале декабря.

Первая и вторая декада декабря будут самыми теплыми, радуя москвичей хорошей погодой. Похолодает только к третьей декаде. Тишковец подчеркнул, что в январе и феврале будущего года ожидается много осадков, будут сильные гололедные явления.

Ранее ученые назвали простой способ борьбы с осенней депрессией. По их мнению, вместо того, чтобы налегать на сладости или вредный фастфуд, следует заняться спортом и отдать предпочтение здоровой пище.

Проведя множество исследований, участниками которых стали почти 46 тыс. человек, медики пришли к выводу, что именно смена образа жизни помогает успешно бороться против депрессии.

По словам одного из ученый Брэндона Стаббса, особенно сильно этот эффект проявляется в том случае, если пациенты не только меняют диету, но и начинают заниматься спортом.

Кроме того, эксперты рассказали, с какими заблуждениями чаще всего сталкиваются люди, когда речь идет о депрессии. Заболевание может стать серьезным нарушением здоровья человека, особенно, если затягивается на длительный срок. Однако многие не считают такое состояние болезнью, уверены, что смогут справиться с ним сами.

С депрессивным расстройством сталкивается каждый шестой человек на протяжении своей жизни. Одним из заблуждений является то, что депрессия — это жалость к себе. Часто окружение принимает болезненное состояние человека за слабость и лень. Но люди, страдающие депрессией, вовсе не ленивы и не жалеют себя, они просто не в силах справиться с настигшей их болезнью самостоятельно. Депрессия не выдумка, а медицинский диагноз. Особенно депрессия распространена среди американцев. На основании исследований генов, гормонов и нервной системы ученые сделали вывод — она является серьезным заболеванием, которое может стать угрозой для жизни больного.