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Более 30 рейсов задержали или отменили в аэропортах Москвы

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Более 30 рейсов задержали или отменили в аэропортах Москвы

Москва, 15 сентября. Больше 30 рейсов были задержаны в московских аэропортах. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписание».                                  

Согласно информации на 11.00, в московском аэропорту «Внуково» задержаны шесть рейсов, в «Шереметьево» — восемь рейсов. А в «Домодедово» 18 рейсов задержаны, а два отменены.                              

Ранее синоптики сообщили, что в воскресенье в столице ожидается пасмурная погода с сильными дождями.                              

Напомним, стало известно, когда в российскую столицу придут первые заморозки. На следующей неделе из-за североатлантического циклона в тыловую часть европейской части РФ будут приходить дождевые тучи и холодный арктический воздух. Такая погода ожидается на протяжении всей недели.                                                  

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