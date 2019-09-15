Москвичей предупредили о барической «пиле» и первых заморозках

Москва, 15 сентября. Стало известно, когда в Москву придут первые заморозки. Они, к сожалению, не заставят себя долго ждать и придут в столицу уже в конце следующей недели.

По данным «Метеовестей», тогда же в Москве появятся и первые «белые мухи». В целом грядущая неделя обещает быть богатой на неприятные погодные сюрпризы. Так, из-за гигантского североатлантического циклона в тыловую часть европейской части России ежедневно будут поступать дождевые тучи и холодный арктический воздух. Температура из-за этого на целых 25 суток опередит календарь и будет соответствовать 15 октября. При этом (будучи и без того на пять градусов ниже нормы) на фоне сильного ветра и повышенной влажности температура будет казаться еще на 3-4 градуса ниже реальных значений.

Еще одной неприятностью станет так называемая барическая «пила», то есть резкие колебания атмосферного давления. Это станет настоящим ударом для метеозависимых людей. Сегодня показания еще будут держаться в пределах нормы (745 мм ртутного столба), но затем они упадут на самое дно, скатившись до 733 мм. Правда, к выходным столбики барометров должны вернуться к нормальным показателям.