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Около 50 новых станций метро планируют построить до 2023 года в Москве

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Около 50 новых станций метро планируют построить до 2023 года в Москве

Москва, 14 сентября. Около 50 новых станций метро планируют построить в Москве до 2023 года, сообщили в пресс-службе Комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

До конца текущего года в Стройкомплексе Москвы хотят запустить шесть новых станций метро. 

«Глава Стройкомплекса отметил, что в 2020—2023 годах планируется построить еще более 100 километров линий метро, 41 станцию и пять электродепо», — констатировали в ведомстве.

К 2023 году в Москве планируют проложить более 100 километров линий метро, а также открыть около 50 станций столичной подземки.

Ранее губернатор Петербурга Александр Беглов сообщил, что семь новых станций метро планируют открыть в Северной столице в течение пяти лет.

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