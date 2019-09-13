Почти 50 станций метро построят в Москве в ближайшие пять лет

Москва, 13 сентября. Более 45 станций построят в столице в ближайшие пять лет, сообщили в пресс-службе комплекса градостроительной политики Москвы.

Сорок одну станцию построят в 2020-2023 годах, еще шесть достроят в этом году. По словам заммэра Москвы Марата Хуснуллина, ожидается запуск участков Большой кольцевой линии и Некрасовской линии.

Это улучшит транспортную доступность Соколиной горы и Лефортово. В общей сложности метростроевцы возведут 100 километров путей метро и пять электродепо, пишет РИАМО.

Власти планируют продлить несколько веток, в том числе создать новые радиальные линии. Хуснуллин напомнил, что за последние девять лет в Москве построили 155 км путей метро.

Ранее сообщалось, что в столичном метро запустили поезд, посвященный Олегу Табакову. Пассажиры могут увидеть фото любимого артиста и почитать его биографию.