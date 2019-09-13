Собянин сообщил о росте числа клиентов каршеринга до 1 миллиона человек

Москва, 13 сентября. Число пользователей каршеринга в Москве достигло 1 млн, сообщил в мэр российской столицы Сергей Собянин в соцсетях.

Собянин озвучил идею о сдаче автомобилей в аренду четыре года назад. Ее поддержали только несколько компаний, но проект стал очень популярным.

«Сегодня в московском каршеринге девять компаний, и аудитория сервиса достигла миллиона человек», — отметил мэр Москвы.

В городе официально работают свыше 24 тысяч каршеринговых авто. Они заменяют до 150 тысяч личного транспорта. Ежедневно один автомобиль выполняет по 7-8 поездок. Рынок каршеринга активно развивается.

Ранее сообщалось, что в январе 2019 года жители московской столицы совершили более 2,7 млн поездок на каршеринговых авто.